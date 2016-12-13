Дело о хищениях в Росгранице вернется на стадию судебного разбирательства

16:05 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд постановил вернуть уголовное дело о мошенничестве на 490 миллионов рублей, выделенных на обустройство государственной границы России, на стадию судебного разбирательства, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил отменить решение Мещанского суда Москвы о возврате уголовного дела прокурору и отправить его на стадию судебного разбирательства", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, по итогам предварительных слушаний Мещанский суд принял решение о возврате уголовного дела в отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, и других фигурантов в прокуратуру.

Кроме того, два уголовных дела будут объединены в одно производство. Так, защита Безделова считает, что уголовные дела должны быть объединены в связи с возможным присутствием документов, подтверждающих невиновность экс-главы агентства в материалах другого дела.

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным предварительного следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником Управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

После этого Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, установило следствие. Так, в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей, считает следствие.

Безделов длительное время скрывался от правосудия, в апреле этого года был экстрадирован из Италии в Россию.