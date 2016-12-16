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Полонский обещает 100 раз присесть, если скажет неправду в ходе дачи показаний

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Мошенничество, Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
14:33 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский, обвиняемый в мошенническом хищении денег при строительстве элитных жилых комплексов, обещал 100 раз присесть в том случае, если скажет неправду в ходе дачи свидетельских показаний, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

"Клянусь говорить только правду. Если я совру, с меня 100 приседаний и можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму?", — сказал Полонский, обращаясь к судье, перед ответом на вопрос о строительстве "Кутузовской мили".

"Я промолчу, можете 100 раз уже присесть", — ответил председательствующий.

В пятницу Пресненский суд перешел к допросу обвиняемого Полонского. Так, бизнесмен в ходе дачи показаний рассказал об истории компании "Миракс Групп", реализованных  строительных проектах, в числе которых "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера", хищение денежных средств при возведении которых ему инкриминируется.

Подсудимыми по делу также являются руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По данным следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Решением суда Полонский заключен под стражу на срок до 27 апреля 2016 года.

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Полонский обещает 100 раз присесть, если скажет неправду в ходе дачи показаний

14:33 16/12/2016 Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский, обвиняемый в мошенническом хищении денег при строительстве элитных жилых комплексов, обещал 100 раз присесть в том случае, если скажет неправду в ходе дачи свидетельских показаний, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.
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