Участникам покушения на семью полицейского под Самарой предъявлено обвинение

flickr.com/ Rubén Díaz

10:48 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следствие предъявило обвинение пятерым предполагаемым участникам нападения на начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его супругу, сообщили в среду РАПСИ в СК РФ.

"Непосредственным исполнителям разбойного нападения, убийства и покушения на убийство Даниилу Елтышеву, Эрнсту Яцуненко и Виталию Яранкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105, части 2 статьи 162 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление; разбой). Водителю автомашины Андрею Пермякову, который привез указанных лиц к месту преступления, предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ, то есть в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору. Непосредственно не принимавшей участие в разбойном нападении и убийстве Кристине Чистяковой, которая оказала содействие соучастникам в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления, предъявлено обвинение по статье 316 УК РФ, то есть в совершении укрывательства особо тяжких преступлений. Все обвиняемые в ходе допросов дали показания по обстоятельствам совершенного нападения. С учетом их показаний в ходе дополнительных осмотров удалось установить местонахождение всех предметов, похищенных в результате совершения разбойного нападения. Так, помимо ранее обнаруженных предметов и орудия преступления, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты Екатерины Вашуркиной. Таким образом, на сегодняшний день установлена судьба всего похищенного имущества и денежных средств", - рассказали в ведомстве.

Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 декабря этого года Дмитрий Вашуркин и его супруга, вернувшись в свой дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, подверглись нападению группы лиц, поджидавших их в жилище. В результате преступления женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду скорой помощи и был госпитализирован. Сейчас потерпевший находится в больнице.

Для расследования преступления всего привлечено 62 следователя и следователя-криминалиста из центрального аппарата Следственного комитета и СУ СК России по Самарской области.