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Суд арестовал 9,3 млрд руб на счетах IKEA

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Краснинский районный суд Смоленской области, IKEA, Константин Пономарев, Смоленская область, Россия
10:00 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил заявление бизнесмена Константина Пономарева об аресте денежных средств ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» в размере 9,3 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Также суд запретил налоговым органам вносить в ЕГРЮЛ любые записи, связанные с реорганизацией «ИКЕА МОС». Заявление о принятии обеспечительных мер было подано в суд в рамках иска Пономарева к компании «ИКЕА МОС» о взыскании 9,3 миллиарда рублей.

Первые обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах «ИКЕА МОС» были приняты судом 16 ноября. Однако КБ «Ситибанк» 21 ноября сообщил, что на счетах «ИКЕА МОС» отсутствуют денежные средства на сумму заявленных исковых требований.

Было установлено, что компания «ИКЕА МОС» еще 25 июля 2016 года разослала нескольким тысячам своих арендаторов во всех МЕГАх письмо о начале процедуры «реорганизации».

В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании - ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от имени «ИКЕА МОС».

Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица - ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества».

Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался в оговоре Пономарева в судах и в ходе следствия по пяти уголовным делам, возбужденным по заявлениям ИКЕА против Пономарева.

Йоаким Виртанен также признал подлинность всех документов, которые подтверждают требования Пономарева к ИКЕА МОС, и которые ранее оспаривались юристами компании. В настоящий момент все незаконно возбужденные уголовные дела против Пономарева прекращены за отсутствием события преступления.

«В результате такой реорганизации ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» может остаться без имущества, за счет которого могло бы быть исполнено решение суда, поэтому непринятие мер по обеспечению иска в виде ареста денег может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда», - говорится в заявлении.

Компании «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн» и банкам суд также запретил принимать от контрагентов компании «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» денежные средства и другое имущество в пределах суммы 9,3 миллиарда рублей.

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Суд арестовал 9,3 млрд руб на счетах IKEA

10:00 02/12/2016 Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил заявление бизнесмена Константина Пономарева об аресте денежных средств ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» в размере 9,3 миллиарда рублей, говорится в определении суда.
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