Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете возвращено в прокуратуру

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11:34 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских возвращено в прокуратуру для устранения нарушений, сообщили РАПСИ в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Мировой суд Тверского района постановил вернуть уголовное дело в отношении Китуашвили в прокуратуру", - сказала собеседница агентства.

В рамках данного дела Китуашвили было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжких или особо тяжких преступлений).

Как сообщалось ранее, 22 февраля этого года в зале Тверского суда Китуашвили публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности. После случившегося, в отношении Китуашвили было возбуждено уголовное дело о клевете, а начальником Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве Виктором Коваленко, начальником Главного управления МВД России по городу Москве Анатолием Якуниным и полковником полиции, возглавляющим шестой спецбатальон ДПС Москвы, Константином Васюты было подано в Бутырский суд Москвы исковое заявление о признании вышеупомянутых высказываний порочащими честь и достоинство правоохранителей.

Представитель Китуашвили в ходе судебного заседания по рассмотрению искового заявления настаивал на том, что высказывания его подзащитного являются личным убеждением и были высказаны им в форме оценочного суждения.

Целью данного иска, как рассказал РАПСИ представитель заявителей, было признание высказываний Китуашвили порочащими честь и достоинство сотрудников полиции. "В своих требованиях мы не указывали возмещение морального ущерба, нам важно было доказать именно порочащий характер высказываний ответчика", — сказал он.

Китуашивили также обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных от страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.