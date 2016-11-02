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Директор Украинской библиотеки отрицает вину в разжигании вражды

Контекст
Теги: Мещанский суд Москвы, Наталья Шарина, Москва, Россия
16:21 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Директор Библиотеки Украинской литературы Наталья Шарина не признала свою вину в возбуждении ненависти и вражды, а также в растрате вверенного ей имущества, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Мещанского суда Москвы.

Подсудимая уточнила, что обвинения по статье 282 УК РФ "возбуждение ненависти и вражды" ей непонятны, однако при этом также отказалась признать вину.

Сегодня состоялось первое заседание по существу уголовного дела, в ходе которого прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего подсудимая выразила свое отношение к факту своего уголовного преследования.

Как следует из зачитанного прокурором заключения, находясь в должности директора государственного учреждения культуры "Библиотека украинской литературы", Шарина не позднее 28 октября 2015 года с целью возбуждения ненависти и вражды приобрела у неустановленного лица и разместила в помещении возглавляемой организации для общего доступа книгу Дмитрия Корчинского "Волна в толпе", отнесенную к экстремистской литературе решением Мещанского суда Москвы 2013 года, и ряд других запрещенных произведений.

Также Шарина обвиняется в том, что грубо нарушая ряд норм законодательства, совершила растрату путем перевода платежными поручениями с расчетного счета департамента финансов Москвы на счет одной из адвокатских коллегий столицы суммы в размере 297 тысяч рублей.

Кроме того, директору "Библиотеки украинской литературы" вменяется в вину растрата, произошедшая вследствие фиктивного трудоустройства Шариной двух граждан. Согласно обвинительному заключению, принятые на работу лица фактически не выполняли своих трудовых обязанностей, в результате чего был нанесен ущерб бюджету в размере чуть более 1,8 миллионов рублей: в период с августа 2011 года по август 2013 года фиктивно с расчетных счетов департамента финансов Москвы трудоустроенным в библиотеку гражданам была перечислена заработная плата, а кроме того были осуществлены обязательные отчисления в фонды социального и медицинского страхования, а также в пенсионный фонд.

Так как подсудимая заявила о том, что понимает сути предъявленного обвинения, судья объявила перерыв в заседании с целью предоставить Шариной время для консультации со своими адвокатами - Иваном Павловым и Евгением Смирновым.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.

На предварительном заседании по уголовному делу суд до 28 апреля 2017 года продлил срок домашнего ареста подсудимой.

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Директор Украинской библиотеки отрицает вину в разжигании вражды

16:21 02/11/2016 Директор Библиотеки Украинской литературы Наталья Шарина не признала свою вину в возбуждении ненависти и вражды, а также в растрате вверенного ей имущества.
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